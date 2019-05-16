Татар-информ

5 июня 2019, 15:54

Спорт

Казанский Кремль опроверг отставку главного тренера «Рубина» Курбана Бердыева

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Спорт

Казанский Кремль опроверг отставку главного тренера «Рубина» Курбана Бердыева

Фото: архив/Михаил Захаров

Лилия Галимова не подтвердила информацию о расторжении контракта с наставником казанского футбольного клуба.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Казанский Кремль не подтвердил информацию об отставке главного тренера футбольного клуба «Рубин» Курбана Бердыева. Об этом в разговоре с ИА «Татар-информ» сказала официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«На сегодняшний день Казанский Кремль информацию об отставке главного тренера ФК “Рубин“ Курбана Бекиевича Бердыева не подтверждает», – отметила Галимова.

Ранее пресс-служба «Рубина» сообщила, что футбольный клуб разорвал отношения со специалистом до истечения его контракта по обоюдному согласию сторон.

Под руководством Бердыева «Рубин» дважды становился чемпионом России – в 2008 и 2009 годах, два раза завоевывал медали чемпионата страны (в 2003 и 2010 годах), становился обладателем Кубка России и доходил до четвертьфинала Лиги Европы.

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