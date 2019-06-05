За неделю число безработных в РТ выросло до 11 тыс. 880, а число вакансий – до 45 тыс.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). За неделю число безработных граждан в Татарстане увеличилось на 158 человек – до 11 тыс. 880, а республиканский банк вакансий вырос до 45 тысяч предложений. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минтруда РТ.

«Потребность в работниках, заявленная работодателями в органы службы занятости населения республики, равна 45 тыс. 328 вакансиям. За отчетную неделю работодатели предложили 4 тыс. 797 вакантных рабочих мест», – сказано в сообщении.

За семь дней статус безработных приобрели 470 татарстанцев. При этом 445 из них ранее имели работу. 20 человек стали безработными из-за ликвидации организации или сокращения штата.

Неделей ранее в Татарстане было отмечено снижение числа безработных на 187 человек – до 11 тыс. 722 граждан. Тогда работодатели предлагали 43 тыс. 477 вакансий.

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