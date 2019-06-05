В подвале дома на улице Кремлевская в Казани нашли тело женщины

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). В подвале заброшенного дома на улице Кремлевская в Казани нашли тело женщины, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

«Утром 5 июня в полуподвальном помещении заброшенного дома по улице Кремлевской в Казани обнаружено тело неустановленной женщины в возрасте 30-45 лет без внешних признаков насильственной смерти. По данному факту проводится доследственная проверка», – уточнил Андрей Шептицкий.

По версии следствия, смерть женщины, которая предположительно не имела определенного места жительства, наступила около месяца назад. Ранее об исчезновении женщины сообщил ее приятель.

Тело было направлено на экспертизу, которая поможет установить причину смерти. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.



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