Бюджет Татарстана за 2018 год исполнен с профицитом в 4,6 млрд рублей

(Казань, 5 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). На 48-м заседании Государственного Совета Татарстана V созыва депутаты приняли отчет об исполнении бюджета республики за 2018 год с превышением доходов над расходами на 4,6 млрд рублей.

Доходы бюджета РТ за 2018 год составили 279,3 млрд рублей, расходы – 274,7 млрд рублей, профицит – 4,6 млрд рублей, отметил Председатель Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин.

По его словам, исполнение бюджета за 2018 год проходило в условиях более высокого роста потребительских цен по сравнению с 2017 годом и продолжающегося ослабления курса рубля на фоне более высоких цен на нефть (на 32%).

«Как и в предыдущие годы, Татарстан занимает высокие позиции по наполняемости бюджета доходами», – подчеркнул парламентарий.

В бюджеты разных уровней за прошлый год поступили налоговые и неналоговые доходы в размере 802,6 млрд рублей. Из них 521,3 млрд рублей были направлены в федеральный бюджет, а 281,3 млрд рублей – в консолидированный бюджет РТ.

За прошлый год расходы бюджета на выплату заработной платы выросли, достигнув 36%, социальные расходы превысили 60%. Размер государственного долга Татарстана на 1 января 2019 года составил 95 млрд рублей.

Депутаты приняли в первом и третьем чтениях республиканский законопроект «Об исполнении бюджета РТ за 2018 год».

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