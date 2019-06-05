За неделю в шести моногородах Татарстана число безработных выросло до 3411 человек

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). За неделю в шести моногородах Татарстана незначительно увеличилось число безработных жителей, в то время как еще неделей ранее в пяти моногородах республики наблюдалось уменьшение их количества. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минтруда РТ.

Число безработных на этой неделе выросло в Набережных Челнах, Елабуге, Зеленодольске, Менделеевске, Нижнекамске и Камских Полянах.

В общей сложности на учете в центрах занятости населения этих шести моногородов состоят 3411 человек. Неделей ранее снижение числа безработных было отмечено в Нижнекамске, Зеленодольске, Менделеевске, Камских Полянах и Чистополе.

При этом «в Чистополе насчитываются 324 официально зарегистрированных безработных гражданина, что на 43 человека меньше, чем на прошлую отчетную дату», отмечается в сообщении.

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