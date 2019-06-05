(Казань, 5 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). И доходы, и расходы бюджета Татарстана на 2019 год увеличены более чем на 20 млрд рублей. Сегодня на 48-м заседании Государственного Совета РТ V созыва депутаты приняли законопроект о внесении изменений в закон «О бюджете РТ за 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Законопроект предусматривает увеличение доходной части бюджета РТ на 20,7 млрд рублей, отметил министр финансов РТ Радик Гайзатуллин. «По итогам исполнения бюджета республики за пять месяцев 2019 года налоговые и неналоговые доходы предлагается увеличить на 21,4 млрд рублей, налог на прибыль – на 10 млрд рублей. Рассматривается увеличение объема неналоговых доходов на 8,9 млрд рублей. Уменьшение объема поступлений по разделу “Безвозмездные поступления” составит 705 млн рублей», – рассказал министр.

Кроме того, в 2019 году увеличиваются бюджетные ассигнования на реализацию национальных проектов на 1,7 млрд рублей. В целом на реализацию нацпроектов в республике в этом году направят 21,3 млрд рублей.

Расходы бюджета РТ предложено увеличить на 21,4 млрд рублей, заметил Гайзатуллин. «Это связано с подготовкой к мировому чемпионату WorldSkills в Казани, включая капремонт автодорог, приобретение автомобилей скорой медицинской помощи, медицинских комплексов, капремонт объектов социальной сферы и другие расходы», – добавил он.

Таким образом, в 2019 году доходы бюджета РТ составят 262,9 млрд рублей, а расходы – 285,9 млрд рублей. Дефицит при этом не изменится и будет равен 23 млрд рублей.

В 2020 году доходы составят 234,2 млрд рублей, расходы – 239,2 млрд рублей, дефицит останется неизменным. В 2021 году доходы достигнут 239,6 млрд рублей, расходы – более 245 млрд рублей, дефицит не изменится.

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