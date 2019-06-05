Легковушка перевернулась на крышу после столкновения с иномаркой в Казани

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Легковушка «Лада Гранта» перевернулась на крышу после столкновения с иномаркой в Казани. Об этом ИА «Татар-информ» стало известно из собственных источников.

Авария с участием «Лады» и «КИА» произошла сегодня днем на перекрестке улиц Серова и Баруди. По предварительной информации, за рулем отечественного авто находился 18-летний парень.

Как стало известно агентству из собственных источников, «Лада» выехала на перекресток, где столкнулась с иномаркой, после чего перевернулась на крышу.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадал 18-летний пассажир отечественной машины. Обстоятельства аварии устанавливаются.

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