На Неделе татарстанского кино запланирована премьера музыкальной комедии со звездами эстрады

(Казань, 5 июня, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Казани пройдет Неделя татарстанского кино, в рамках которой запланирована премьера музыкальной комедии «Эпипэ» с такими звездами татарской эстрады, как Элвин Грей, Алсу Абульханова, Алина Шарибжанова и трио «Зу-Лей-Ля». Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова.

«У нас есть идея организовать Неделю татарстанского кино с 22 по 29 августа. Ко Дню республики мы планируем показать лучшие фильмы татарстанского производства», – пояснила она.

Музыкальная комедия «Эпипэ» сейчас находится на стадии постпродакшна. В комедии играют самые популярные артисты Татарстана – Алсу Абульханова, Алина Шарибжанова, трио «Зу-Ляй-Ля», Радик Юльякшин (Элвин Грей) и Фирдус Тямаев.

«Мы сейчас готовим фильм, чтобы он вышел в прокат в сентябре. И, возможно, премьерный показ пройдет в рамках Недели татарстанского кино», – добавила директор «Татаркино».

Кроме того, у «Татаркино» есть серия фильмов, снятых благодаря субсидиям Минкультуры РТ. Например, короткометражка Амира Галиаскарова «Волчий яр» или документальный фильм Ильшата Рахимбая «Сложный узор». «Татаркино» намерено вывести эти короткометражные фильмы на широкую аудиторию.

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