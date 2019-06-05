Клиенты ВТБ могут приобрести билеты на теннисный турнир со скидкой 30%

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). С 4 июня стартовал первый этап продажи билетов на 30-й, юбилейный теннисный турнир «ВТБ Кубок Кремля». До конца июня у клиентов ВТБ есть возможность приобрести их со скидкой 30%.



Дисконт распространяется при оплате картами ВТБ, а также ранее присоединенных банков (ВТБ24 и Банк Москвы). Клиенты смогут купить билеты на любой из дней проведения турнира. Полный список мест продажи и подробности акции размещены на официальном сайте мероприятия.



«ВТБ Кубок Кремля» впервые пройдет на площадке ледового дворца «Крылатское» с 12 по 20 октября 2019 года. Банк ВТБ выступает титульным партнером мероприятия.



«ВТБ Кубок Кремля» – это первый в истории России ежегодный международный профессиональный турнир, объединяющий как мужские, так и женские соревнования в крытом помещении. Группа ВТБ поддерживает турнир с 1998 года.