Òàòàð-èíôîðì

5 èþíÿ 2019, 13:54

Ýêîíîìèêà è ôèíàíñûÏîëèòèêà

Ïðåçèäåíò ÐÒ îáñóäèë ñî ñòàòñ-ñåêðåòàðåì ïî ýêîíîìèêå Øâåéöàðèè âîçìîæíûå íàïðàâëåíèÿ ñîòðóäíè÷åñòâà

Ðåêîìåíäóåì

Ýêîíîìèêà è ôèíàíñûÏîëèòèêà

Ïðåçèäåíò ÐÒ îáñóäèë ñî ñòàòñ-ñåêðåòàðåì ïî ýêîíîìèêå Øâåéöàðèè âîçìîæíûå íàïðàâëåíèÿ ñîòðóäíè÷åñòâà

Ôîòî: tatarstan.ru

Òîâàðîîáîðîò ìåæäó Òàòàðñòàíîì è Øâåéöàðèåé ïîêà íå ïðåâûøàåò 112 ìëí äîëëàðîâ â ãîä.

(Êàçàíü, 5 èþíÿ, «Òàòàð-èíôîðì»). Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ îáñóäèë ñî ñòàòñ-ñåêðåòàðåì ïî ýêîíîìèêå Øâåéöàðèè Ìàðè-Ãàáðèýëü Èíàéõåí-Ôëÿéø âåðîÿòíûå íàïðàâëåíèÿ ñîòðóäíè÷åñòâà, ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà ãëàâû ðåñïóáëèêè.

Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ îòìåòèë, ÷òî øâåéöàðñêèå êîìïàíèè óæå âçàèìîäåéñòâóþò ñ òàòàðñòàíñêèìè ïî òàêèì íàïðàâëåíèÿì, êàê ôàðìàöåâòèêà, ñòðîèòåëüñòâî, ïðîèçâîäñòâî êîìïðåññîðîâ è êîììóíàëüíîé òåõíèêè. Êðîìå òîãî, âåäåòñÿ ñîòðóäíè÷åñòâî ïî ëèíèè ÊÀÌÀÇà.

Ð’ÑÑ‚Ñ€ÐµÑ‡Ð° ÐŸÑ€ÐµÐ·Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ‚Ð° Ð ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ¸ Ð¢Ð°Ñ‚Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð°Ð½ Ð .Ð. ÐœÐ¸Ð½Ð½Ð¸Ñ…Ð°Ð½Ð¾Ð²Ð° ÑÐ¾ ÑÑ‚Ð°Ñ‚Ñ-ÑÐµÐºÑ€ÐµÑ‚Ð°Ñ€ÐµÐ¼ Ð¿Ð¾ ÑÐºÐ¾Ð½Ð¾Ð¼Ð¸ÐºÐµ Ð¨Ð²ÐµÐ¹Ñ†Ð°Ñ€Ð¸Ð¸ Ð³Ð¾ÑÐ¿Ð¾Ð¶Ð¾Ð¹ ÐœÐ°Ñ€Ð¸-Ð“Ð°Ð±Ñ€Ð¸ÑÐ»ÑŒ Ð˜Ð½Ð°Ð¹Ñ…ÐµÐ½-Ð¤Ð»ÑÐ¹Ñˆ

«Òîâàðîîáîðîò ïîêà íåáîëüøîé – 112 ìëí äîëëàðîâ. ß ñ÷èòàþ, ó íàñ èìååòñÿ ïîòåíöèàë äëÿ ðàçâèòèÿ òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêèõ îòíîøåíèé», – ïîä÷åðêíóë Ïðåçèäåíò ÐÒ è ïåðå÷èñëèë âîçìîæíûå ñôåðû, ãäå ìîæåò áûòü ðàçâåðíóòî âçàèìîäåéñòâèå.

Â ÷àñòíîñòè, îí óïîìÿíóë òàêèå îáëàñòè, êàê íåôòåïåðåðàáîòêà, íåôòåõèìèÿ è ìàøèíîñòðîåíèå, è îáðàòèë âíèìàíèå íà òî, ÷òî â ïîñëåäíèå ãîäû Òàòàðñòàí àêòèâíî ðàáîòàåò â ñôåðàõ IT, ïðîèçâîäñòâà íîâûõ ìàòåðèàëîâ, ìåäèöèíû è ÀÏÊ, ðåàëèçóåò êðóïíûå èíôðàñòðóêòóðíûå ïðîåêòû.

Ð’ÑÑ‚Ñ€ÐµÑ‡Ð° ÐŸÑ€ÐµÐ·Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ‚Ð° Ð ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ¸ Ð¢Ð°Ñ‚Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð°Ð½ Ð .Ð. ÐœÐ¸Ð½Ð½Ð¸Ñ…Ð°Ð½Ð¾Ð²Ð° ÑÐ¾ ÑÑ‚Ð°Ñ‚Ñ-ÑÐµÐºÑ€ÐµÑ‚Ð°Ñ€ÐµÐ¼ Ð¿Ð¾ ÑÐºÐ¾Ð½Ð¾Ð¼Ð¸ÐºÐµ Ð¨Ð²ÐµÐ¹Ñ†Ð°Ñ€Ð¸Ð¸ Ð³Ð¾ÑÐ¿Ð¾Ð¶Ð¾Ð¹ ÐœÐ°Ñ€Ð¸-Ð“Ð°Ð±Ñ€Ð¸ÑÐ»ÑŒ Ð˜Ð½Ð°Ð¹Ñ…ÐµÐ½-Ð¤Ð»ÑÐ¹Ñˆ

Êðîìå òîãî, Ìèííèõàíîâ ïðåäëîæèë ðàññìîòðåòü âîçìîæíîñòè ðàçâèòèÿ ñîòðóäíè÷åñòâà â êóëüòóðå, òóðèçìå, îáðàçîâàíèè è íàóêå. Ñåðüåçíûì øàãîì â óêðåïëåíèè îòíîøåíèé îí íàçâàë ïðîâåäåíèå â Êàçàíè ñ 4 ïî 9 èþíÿ ôåñòèâàëÿ «Äíè Øâåéöàðèè».

Ìàðè-Ãàáðèýëü Èíàéõåí-Ôëÿéø ïîáëàãîäàðèëà Ðóñòàìà Ìèííèõàíîâà çà âñòðå÷ó è îòìåòèëà âàæíîñòü ñîòðóäíè÷åñòâà ìåæäó ðîññèéñêèìè ðåãèîíàìè è êàíòîíàìè Øâåéöàðèè.

Ð’ÑÑ‚Ñ€ÐµÑ‡Ð° ÐŸÑ€ÐµÐ·Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ‚Ð° Ð ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ¸ Ð¢Ð°Ñ‚Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð°Ð½ Ð .Ð. ÐœÐ¸Ð½Ð½Ð¸Ñ…Ð°Ð½Ð¾Ð²Ð° ÑÐ¾ ÑÑ‚Ð°Ñ‚Ñ-ÑÐµÐºÑ€ÐµÑ‚Ð°Ñ€ÐµÐ¼ Ð¿Ð¾ ÑÐºÐ¾Ð½Ð¾Ð¼Ð¸ÐºÐµ Ð¨Ð²ÐµÐ¹Ñ†Ð°Ñ€Ð¸Ð¸ Ð³Ð¾ÑÐ¿Ð¾Ð¶Ð¾Ð¹ ÐœÐ°Ñ€Ð¸-Ð“Ð°Ð±Ñ€Ð¸ÑÐ»ÑŒ Ð˜Ð½Ð°Ð¹Ñ…ÐµÐ½-Ð¤Ð»ÑÐ¹Ñˆ

Ïðè ýòîì ñòàòñ-ñåêðåòàðü ïî ýêîíîìèêå Øâåéöàðèè äîáàâèëà, ÷òî èíòåðåñ äåëåãàöèè ê Òàòàðñòàíó âûçâàí òåì, ÷òî ýòî ýêîíîìè÷åñêè ðàçâèòûé ðåãèîí, ïðèâëåêàòåëüíûé äëÿ èíâåñòîðîâ, è îáðàòèëà âíèìàíèå íà íàëè÷èå áîëüøîãî êîëè÷åñòâà âîçìîæíîñòåé äëÿ íàðàùèâàíèÿ äâóñòîðîííèõ òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêèõ ñâÿçåé.

Áîëüøå èíòåðåñíîãî â ëåíòå ßíäåêñ.Íîâîñòè - äîáàâüòå «Òàòàð-èíôîðì» â èçáðàííûå èñòî÷íèêè.

Ñëåäóþùàÿ íîâîñòü

È äîõîäû, è ðàñõîäû áþäæåòà Òàòàðñòàíà íà 2019 ãîä óâåëè÷åíû áîëåå ÷åì íà 20 ìëðä ðóáëåé
Íîâîñòè äíÿ
15:19
Â Êàçàíè îñóäèëè äåâÿòåðûõ ÷ëåíîâ íàðêîêàðòåëÿ èç Òàòàðñòàíà è Áàøêèðèè

Íàðêîñáûò÷èêè ïîëó÷èëè îò 6 äî 14 ëåò êîëîíèè.

15:16
Â ïàðêå Ãîðüêîãî è Ñòàðî-Òàòàðñêîé ñëîáîäå îðãàíèçóþò ïîêàçû êèíîêîìåäèé ïîä îòêðûòûì íåáîì

Â ðàìêàõ ïðîåêòà «Êèíîñðåäà» âíèìàíèþ ïóáëèêè áóäóò ïðåäñòàâëåíû ëó÷øèå êîìåäèè â èñòîðèè êèíåìàòîãðàôà.

15:04
Tele2 ïðîâîäèò ïåðâûé â Ðîññèè ìàñøòàáíûé òóðíèð ïî ìîáèëüíîìó êèáåðñïîðòó

Îïåðàòîð ïðåäëàãàåò ãåéìåðàì èãðàòü è ñìîòðåòü îíëàéí-òðàíñëÿöèè íà ñâîåì ñìàðòôîíå íà 4G-ñêîðîñòÿõ.

14:56
È äîõîäû, è ðàñõîäû áþäæåòà Òàòàðñòàíà íà 2019 ãîä óâåëè÷åíû áîëåå ÷åì íà 20 ìëðä ðóáëåé

Äîõîäû áþäæåòà ÐÒ ñîñòàâÿò 262,9 ìëðä ðóáëåé, ðàñõîäû – 285,9 ìëðä ðóáëåé, äåôèöèò – 23 ìëðä ðóáëåé.

14:55
«Ìû ðàçâèâàåìñÿ è ñòàðàåìñÿ»: â Êàçàíè íàãðàäèëè ïîáåäèòåëåé «Òîòàëüíîãî äèêòàíòà»

Ïîáåäèòåëåé àêöèè «Òîòàëüíûé äèêòàíò ïî ðóññêîìó ÿçûêó» ïîçäðàâèë Ïðåçèäåíò ÐÒ â íîâîì êóëüòóðíîì öåíòðå èì. À. Ñ. Ïóøêèíà.

14:46
Â Ñòàðî-Òàòàðñêîé ñëîáîäå êèíîïîêàçû îðãàíèçóþò ó ìå÷åòè «Àëü-Ìàðäæàíè»

Ïëîùàäêà äëÿ ïðîñìîòðà ôèëüìîâ ñìîæåò âìåñòèòü äî 400 çðèòåëåé.

14:41
Âîäèòåëü «ÁÌÂ Õ5», êîòîðûé ñíåñ çàáîð è ñòîëá â Êàçàíè, ñàì ïðèøåë â ïîëèöèþ

ÄÒÏ ïðîèçîøëî â ìèíóâøåå âîñêðåñåíüå íà ïåðåêðåñòêå óëèö Ëåâî-Áóëà÷íàÿ è ×åðíûøåâñêîãî.

14:29
Ëåãêîâóøêà ïåðåâåðíóëàñü íà êðûøó ïîñëå ñòîëêíîâåíèÿ ñ èíîìàðêîé â Êàçàíè

Äíåì íà ïåðåêðåñòêå óëèö Ñåðîâà è Áàðóäè íå ïîäåëèëè äîðîãó «Ëàäà» è «ÊÈÀ».

14:24
Ïîëïðåä Ïðåçèäåíòà ÐÔ â ÏÔÎ âðó÷èë Ïðåìüåð-ìèíèñòðó Òàòàðñòàíà îðäåí Ïî÷åòà

Àëåêñåé Ïåñîøèí óäîñòîåí íàãðàäû «çà äîñòèãíóòûå òðóäîâûå óñïåõè è ìíîãîëåòíþþ äîáðîñîâåñòíóþ ðàáîòó».

14:18
Êëèåíòû ÂÒÁ ìîãóò ïðèîáðåñòè áèëåòû íà òåííèñíûé òóðíèð ñî ñêèäêîé 30%

«ÂÒÁ Êóáîê Êðåìëÿ» ïðîéäåò â ëåäîâîì äâîðöå «Êðûëàòñêîå» ñ 12 ïî 20 îêòÿáðÿ.

14:06
Ôàðèä Ìóõàìåòøèí ïîääåðæàë áëàãîòâîðèòåëüíóþ àêöèþ ÀÎ «Òàòìåäèà» «Ïîäàðè ïîäïèñêó»

Äåïóòàòû Ãîññîâåòà ÐÒ ïðèíèìàþò ó÷àñòèå â åæåãîäíîé àêöèè, îôîðìëÿÿ ïîäïèñêó íà ïåðèîäèêó â ïîäàðîê.

14:00
ÂÒÁ ïðîäëåâàåò ïðîìî-âêëàä «Âðåìÿ ðîñòà»
13:54
Ïðåçèäåíò ÐÒ îáñóäèë ñî ñòàòñ-ñåêðåòàðåì ïî ýêîíîìèêå Øâåéöàðèè âîçìîæíûå íàïðàâëåíèÿ ñîòðóäíè÷åñòâà

Òîâàðîîáîðîò ìåæäó Òàòàðñòàíîì è Øâåéöàðèåé ïîêà íå ïðåâûøàåò 112 ìëí äîëëàðîâ â ãîä.

13:42
Àê Áàðñ Áàíê íà÷àë ðàáîòó ñ áàíêàìè Êàçàõñòàíà

Äî êîíöà ýòîãî ãîäà òàòàðñòàíñêèé áàíê ñîáèðàåòñÿ íàëàäèòü ñîòðóäíè÷åñòâî ñ øåñòüþ-âîñåìüþ òàòàðñòàíñêèìè áàíêàìè.

13:34
Ãîññîâåò ÐÒ íàïðàâèò â Ãîñäóìó ïðåäëîæåíèå î ñîçäàíèè â Òàòàðñòàíå ìåæäóíàðîäíîãî ìåäêëàñòåðà

Ê ó÷àñòíèêàì ïðîåêòà àâòîðû èíèöèàòèâû ïðåäëàãàþò îòíåñòè ñòðàíû ÁÐÈÊÑ è ØÎÑ.

13:16
Â Òàòàðñòàíå ìåðîïðèÿòèÿ íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ ïðîôèíàíñèðîâàíû íà 4,6 ìëðä ðóáëåé

Â òåêóùåì ãîäó íà ðåàëèçàöèþ íàöïðîåêòîâ â ðåñïóáëèêå áóäåò íàïðàâëåíî 21,3 ìëðä ðóáëåé, èç íèõ 16,7 ìëðä ðóáëåé – ñðåäñòâà áþäæåòà ÐÔ.

13:10
Êóðáàí Áåðäûåâ ïîêèíóë ïîñò ãëàâíîãî òðåíåðà «Ðóáèíà»

Êëóá ðàçîðâàë îòíîøåíèÿ ñî ñïåöèàëèñòîì äî èñòå÷åíèÿ åãî êîíòðàêòà.

13:01
Çîëîòûå ìîíåòû è «Ïóøêèí íà ëîøàäè»: Ïðåçèäåíò ÐÒ ïîñåòèë âûñòàâêó â íîâîì êóëüòóðíîì öåíòðå

Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ ïîñåòèë âûñòàâêó «Â ñåðäöàõ íàâåêè Ïóøêèí è Òóêàé» â êóëüòóðíîì öåíòðå èì. À. Ñ. Ïóøêèíà â Êàçàíè.

13:00
Àëüôà-Áàíê çàïóñòèë îíëàéí-ñåðâèñ «Ñâåòîôîð» äëÿ ïðîâåðêè ðèñêîâ ïî 115-ÔÇ
12:55
Â Òàòàðñòàíå ðàññëåäóþò ãèáåëü áóðèëüùèêà, êîòîðîãî íàøëè ìåðòâûì â òðàíñôîðìàòîðíîé áóäêå

Ïî ïðåäâàðèòåëüíûì äàííûì, 24-ëåòíèé ðàáî÷èé ïîãèá îò ïîðàæåíèÿ ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì.

12:48
Ïðåçèäåíò ÐÒ î ñòðîèòåëüñòâå ìàãèñòðàëè â Äåðáûøêàõ: «Íèêàêèõ ïîäîáíûõ ïëàíîâ íåò»

Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ îïðîâåðã èíôîðìàöèþ î ñòðîèòåëüñòâå äîðîãè â Êàçàíè ÷åðåç ïîñåëîê Äåðáûøêè.

12:35
Ñëåäêîì èùåò æåðòâ ðàçâðàòíèêà èç Óäìóðòèè, ïðèñòàâàâøåãî ê äåâî÷êàì â ëåñîïîñàäêå Àãðûçà

Äåòè âûñëåäèëè çëîóìûøëåííèêà, çàïèñàëè íîìåð åãî ìàøèíû è ñîîáùèëè â ïîëèöèþ.

12:27
Øàéõóòäèíîâ î íàçíà÷åíèè Õàéðóëëèíà: «Ó íåãî åñòü õîðîøåå âèäåíèå î òîì, êàê è ÷òî íóæíî äåëàòü»

Àéðàò Õàéðóëëèí íàçíà÷åí ìèíèñòðîì èíôîðìàòèçàöèè è ñâÿçè ÐÒ, à Ðîìàí Øàéõóòäèíîâ ñòàë âèöå-ïðåìüåðîì ÐÒ.

12:20
Òåàòð «Áàëòèéñêèé äîì» ïðåäñòàâèë íà ñóä êàçàíñêîé ïóáëèêè ñïåêòàêëü «Ìàêáåò» ðåæèññåðà Ïåðñåâàëÿ

Ïîñòàíîâêó òàêæå ïîêàæóò íà ñöåíå òåàòðà èì. Êà÷àëîâà 5 èþíÿ.

12:20
Äåïóòàò Ãîñäóìû Àéðàò Õàéðóëëèí ïîçäðàâèë ìóñóëüìàí ñî ñâÿùåííûì ïðàçäíèêîì

Äåïóòàò ïîçäðàâèë ìóñóëüìàí ñ íà÷àëîì Óðàçà-áàéðàì, êîòîðûì çàêàí÷èâàåòñÿ ìåñÿö äîëãîãî ïîñòà Ðàìàäàí.

Ñîáûòèÿ