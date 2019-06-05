Ïðåçèäåíò ÐÒ îáñóäèë ñî ñòàòñ-ñåêðåòàðåì ïî ýêîíîìèêå Øâåéöàðèè âîçìîæíûå íàïðàâëåíèÿ ñîòðóäíè÷åñòâà

(Êàçàíü, 5 èþíÿ, «Òàòàð-èíôîðì»). Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ îáñóäèë ñî ñòàòñ-ñåêðåòàðåì ïî ýêîíîìèêå Øâåéöàðèè Ìàðè-Ãàáðèýëü Èíàéõåí-Ôëÿéø âåðîÿòíûå íàïðàâëåíèÿ ñîòðóäíè÷åñòâà, ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà ãëàâû ðåñïóáëèêè.
Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ îòìåòèë, ÷òî øâåéöàðñêèå êîìïàíèè óæå âçàèìîäåéñòâóþò ñ òàòàðñòàíñêèìè ïî òàêèì íàïðàâëåíèÿì, êàê ôàðìàöåâòèêà, ñòðîèòåëüñòâî, ïðîèçâîäñòâî êîìïðåññîðîâ è êîììóíàëüíîé òåõíèêè. Êðîìå òîãî, âåäåòñÿ ñîòðóäíè÷åñòâî ïî ëèíèè ÊÀÌÀÇà.
«Òîâàðîîáîðîò ïîêà íåáîëüøîé – 112 ìëí äîëëàðîâ. ß ñ÷èòàþ, ó íàñ èìååòñÿ ïîòåíöèàë äëÿ ðàçâèòèÿ òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêèõ îòíîøåíèé», – ïîä÷åðêíóë Ïðåçèäåíò ÐÒ è ïåðå÷èñëèë âîçìîæíûå ñôåðû, ãäå ìîæåò áûòü ðàçâåðíóòî âçàèìîäåéñòâèå.
Â ÷àñòíîñòè, îí óïîìÿíóë òàêèå îáëàñòè, êàê íåôòåïåðåðàáîòêà, íåôòåõèìèÿ è ìàøèíîñòðîåíèå, è îáðàòèë âíèìàíèå íà òî, ÷òî â ïîñëåäíèå ãîäû Òàòàðñòàí àêòèâíî ðàáîòàåò â ñôåðàõ IT, ïðîèçâîäñòâà íîâûõ ìàòåðèàëîâ, ìåäèöèíû è ÀÏÊ, ðåàëèçóåò êðóïíûå èíôðàñòðóêòóðíûå ïðîåêòû.
Êðîìå òîãî, Ìèííèõàíîâ ïðåäëîæèë ðàññìîòðåòü âîçìîæíîñòè ðàçâèòèÿ ñîòðóäíè÷åñòâà â êóëüòóðå, òóðèçìå, îáðàçîâàíèè è íàóêå. Ñåðüåçíûì øàãîì â óêðåïëåíèè îòíîøåíèé îí íàçâàë ïðîâåäåíèå â Êàçàíè ñ 4 ïî 9 èþíÿ ôåñòèâàëÿ «Äíè Øâåéöàðèè».
Ìàðè-Ãàáðèýëü Èíàéõåí-Ôëÿéø ïîáëàãîäàðèëà Ðóñòàìà Ìèííèõàíîâà çà âñòðå÷ó è îòìåòèëà âàæíîñòü ñîòðóäíè÷åñòâà ìåæäó ðîññèéñêèìè ðåãèîíàìè è êàíòîíàìè Øâåéöàðèè.
Ïðè ýòîì ñòàòñ-ñåêðåòàðü ïî ýêîíîìèêå Øâåéöàðèè äîáàâèëà, ÷òî èíòåðåñ äåëåãàöèè ê Òàòàðñòàíó âûçâàí òåì, ÷òî ýòî ýêîíîìè÷åñêè ðàçâèòûé ðåãèîí, ïðèâëåêàòåëüíûé äëÿ èíâåñòîðîâ, è îáðàòèëà âíèìàíèå íà íàëè÷èå áîëüøîãî êîëè÷åñòâà âîçìîæíîñòåé äëÿ íàðàùèâàíèÿ äâóñòîðîííèõ òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêèõ ñâÿçåé.