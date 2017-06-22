Татар-информ

5 июня 2019, 14:06

Общество

Фарид Мухаметшин поддержал благотворительную акцию АО «Татмедиа» «Подари подписку»

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Общество

Фарид Мухаметшин поддержал благотворительную акцию АО «Татмедиа» «Подари подписку»

Фото: архив/Рамиль Гали

Депутаты Госсовета РТ принимают участие в ежегодной акции, оформляя подписку на периодику в подарок.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Депутаты Государственного Совета Татарстана V созыва приняли участие в ежегодной благотворительной акции АО «Татмедиа» «Подари подписку». Мероприятие поддержал и глава парламента республики Фарид Мухаметшин. Председатель Госсовета РТ оформил подписку для Бавлинского дома-интерната для престарелых и инвалидов, который расположен в селе Крым-Сарай.

«Это ежегодная акция по подписке на периодические издания, которая организовывается в Госсовете республики. Парламентарии оформляют подписку для детских домов, домов престарелых, социальных приютов, ветеранов Великой Отечественной войны, людей с небольшим достатком. Я вижу, что депутаты активно принимают участие в акции», – рассказал Фарид Мухаметшин.

И добавил: «Я часто бываю в Бавлинском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Они очень рады, что получают издания на русском и татарском языках – газеты “Республика Татарстан”, “Ватаным Татарстан”, “Татарстан Яшьлэре”».

К акции также присоединились заместители Председателя Госсовета РТ Римма Ратникова и Юрий Камалтынов, депутаты Светлана Захарова, Артур Абдульзянов, Разия Садыкова, Ринат Ханбиков, Лутфулла Шафигуллин, Муслима Латыпова и другие парламентарии.

Акцию могут поддержать все желающие, оформив подписку в подарок на любое из изданий АО «Татмедиа». Проект уже не первый год поддерживают видные государственные, общественные и культурные деятели Татарстана.

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