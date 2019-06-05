Участников «Гонки героев» под Казанью ждут рукоходы, рвы, «Болотные дебри» и два новых препятствия

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). На Свияжских холмах 8 июня пройдет «Гонка героев» – легендарное спортивное мероприятие по бегу с препятствиями, сообщают организаторы.

Участников гонки ждет девятикилометровая трасса с захватывающими испытаниями, среди которых – наклонная и вертикальная стены и заборы, рукоходы и рвы, «Болотные дебри», колючая проволока и проползание через проем из шин, тарзанка и легендарное препятствие «Эверест».

Кроме того, «герои» смогут преодолеть два новых препятствия, подробная информация о которых держится в секрете.

Испытать свои силы смогут и юные герои. Детская трасса этого года будет обновлена с учетом пожеланий и возрастных возможностей маленьких спортсменов.

В рамках «Гонки героев» будет работать фан-зона с различными развлечениями и музыкой. Помимо этого, болельщикам представится шанс стать героями, приняв участие в розыгрыше призов «Герой фан-зоны».

«Гонка героев» проводится с 2013 года при поддержке Министерства обороны РФ. Соревнования проходят по всей России – в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Челябинске, Екатеринбурге, Владивостоке, Туле, Новосибирске и Сочи. Ежегодно в них принимают участие 500 тыс. человек – атлетов и зрителей.

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