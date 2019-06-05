Госсовет РТ направит в Госдуму предложение о создании в Татарстане международного медкластера

(Казань, 5 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Депутаты Государственного Совета Татарстана направят в Государственную Думу России законодательную инициативу о создании в республике международного медицинского кластера. Соответствующее предложение поддержали сегодня парламентарии на 48-м заседании Госсовета РТ V созыва.

Министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов напомнил, что в 2015 году был принят федеральный закон «О международном медицинском кластере и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Закон предполагает возможность создания на территории Москвы и Московской области международного медицинского кластера.

«Основная его идея заключается в том, чтобы наделять резидентов этого кластера правом применения лекарственных препаратов и медицинских изделий, зарегистрированных и применяемых в иностранных государствах. На сегодня участником Международного медицинского кластера могут быть государства – члены Организации экономического сотрудничества и развития. Предлагается расширить применение федерального закона на территорию Татарстана, а также отнести к участникам проекта в республике страны БРИКС и ШОС», – заявил докладчик.

По мнению Каримова, принятие такого федерального закона способствовало бы некоторым положительным эффектам. «В частности, это расширение перечня медицинских услуг и увеличение доходов от медицинского туризма, привлечение дополнительных инвестиций в экономику республики в виде объектов инфраструктуры для оказания медицинских услуг, доступность лучших медицинских практик, дальнейшее развитие фармацевтики и здравоохранения», – уточнил министр.

На заседании депутаты рассмотрели законодательную инициативу Госсовета Татарстана по внесению в Госдуму проекта федерального закона о внесении изменений в ФЗ «О международном медицинском кластере и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

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