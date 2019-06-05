Депутат Госдумы Айрат Хайруллин поздравил мусульман со священным праздником

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Народный избранник поздравил всех мусульман с началом Ураза-байрам, которым заканчивается месяц долгого поста Рамадан.

«Всех собратьев мусульман поздравляю со священным праздником. В эти дни человек обретает душевную гармонию, безграничное счастье и умиротворенность. Желаю вам всех благ, которые и в дальнейшем помогут на жизненном пути», – пожелал Айрат Хайруллин.

Благодаря выделенным благотворительным «Фондом Хайруллина» средствам, основателем которого является депутат, жители деревни Тукай Спасского района собрались за богато накрытым столом отпраздновать окончание поста. Совместное проведение ифтара объединило всех сельчан и дало возможность прочувствовать особую праздничную атмосферу священного месяца.

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