Более 300 артистов из Нижнекамска отправились на федеральный Сабантуй в столицу Сибири

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Более 300 артистов разного возраста отправились сегодня из Нижнекамска в Новосибирск. Расстояние в 2,5 тыс. километров они преодолеют по железной дороге, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



В третьем по численности городе России вокалисты и танцоры устроят национальный татарский праздник Сабантуй. Федеральный праздник плуга состоится 8 и 9 июня. Его главным организатором являются представители Нижнекамска.



8 июня на новосибирском ипподроме пройдут конноспортивные соревнования и сельскохозяйственная выставка-ярмарка. Состоятся конные скачки и заезды с участием лошадей рысистых пород, в том числе в национальных татарских традициях.

Во второй день, 9 июня, на территории парка культуры и отдыха «Михайловская набережная» состоится торжественное открытие и многочисленные мероприятия праздника: концертная программа с участием творческих коллективов, интерактивная площадка «Татарское подворье», представляющая быт традиционной сельской семьи, соревнования по тюркской борьбе «Корэш», взрослые и детские национальные игры, ярмарка народных художественных промыслов, дегустация блюд национальной кухни.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.