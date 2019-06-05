Татар-информ

5 июня 2019, 13:16

Экономика и финансыОбщество

В Татарстане мероприятия национальных проектов профинансированы на 4,6 млрд рублей

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Экономика и финансыОбщество

В Татарстане мероприятия национальных проектов профинансированы на 4,6 млрд рублей

Фото: архив/Салават Камалетдинов

В текущем году на реализацию нацпроектов в республике будет направлено 21,3 млрд рублей, из них 16,7 млрд рублей – средства бюджета РФ.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане мероприятия национальных проектов профинансированы на 4,6 млрд рублей. Об этом сообщила сегодня на совместном заседании фракции «Единая Россия» и депутатской группы «ТНВ» в парламенте РТ заместитель Председателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова.

«По оперативным данным отраслевых министерств, на 28 мая профинансировано мероприятий на 4,6 млрд рублей или 22% от общего объема», – сказала член фракции «Единая Россия».

По словам Ларионовой, за три года Татарстан на реализацию национальных проектов направит 44,6 млрд рублей, в том числе 34 млрд рублей будут выделены из федерального бюджета. «В 2019 году на реализацию нацпроектов в республике будет направлено 21,3 млрд рублей, из них 16,7 млрд рублей – из федерального бюджета», – добавила она.

Зампредседателя Госсовета РТ также отметила, что в настоящее время Татарстан заключил 43 из 49 соглашений о достижении целевых показателей в рамках реализации региональных проектов и 36 соглашений на предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. «В целях реализации нацпроектов утверждены региональные проекты», – заключила Ларионова.

В мае 2018 года Президент России Владимир Путин издал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития». На его основе разработан пакет национальных проектов, утвержденный 24 декабря 2018 года. Речь идет о глобальных инвестициях в развитие регионов по 12 направлениям. В общей сложности за пять лет федеральное Правительство готово вложить в реализацию национальных проектов 25,7 трлн рублей. 

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