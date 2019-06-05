Президент РТ о строительстве магистрали в Дербышках: «Никаких подобных планов нет»

(Казань, 5 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня на 48-м заседании Госсовета РТ Президент Татарстана Рустам Минниханов опроверг информацию о строительстве магистрали в Казани через Дербышки.

Вопрос о строительстве дороги, проходящей через Дербышки, поднял на заседании один из депутатов, подчеркнув, что жители жилого массива выступают против такого решения.

«Я интересовался этой темой, она для меня тоже новая. Никаких подобных планов нет. Обсуждать эту тему здесь нет необходимости и повода. Не знаю, какая информация у вас, но думаю, вам надо отработать этот вопрос с городом. Я интересовался у Ильсура Раисовича [Метшин – мэр Казани], он сказал, что таких планов нет. И вообще это крупный инфраструктурный проект, он без Правительства не будет реализовываться», – сказал Президент РТ.

Рустам Минниханов также попросил мэрию Казани и Миндортранс РТ подготовить официальную справку по этому вопросу для депутата, озвучившего тему на заседании парламента.

«Когда жители собрались на площади, я выразил недовольство тем, что представители города официально не озвучили позицию о том, что нет планов по строительству», – заключил он.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что жители поселка Дербышки выступили против строительства четырехполосной магистрали.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.