Следком ищет жертв развратника из Удмуртии, пристававшего к девочкам в лесопосадке Агрыза

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Следком ищет жертв развратника из Удмуртии, пристававшего к девочкам в парке Агрыза, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

«По версии следователей, на прошлой неделе в воскресенье 31-летний мужчина, прибывший в Агрыз, встретил в лесопосадке двух девочек в возрасте 14 и 12 лет и попросил их снять его на телефон. В процессе злоумышленник совершил развратные действия, после чего девочки бросили телефон и убежали», – рассказал Шептицкий.

В тот же день эти девочки снова увидели незнакомца и решили за ним проследить. В итоге детям удалось запомнить номер его авто и сообщить о нем в полицию. Через два дня мужчину задержали в Удмуртии, а в его телефоне нашли записи с места происшествия.

В Татарстане по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия».

Следователи изучают все обстоятельства, а также просят граждан, располагающих сведениями о возможной причастности мужчины к аналогичным преступлениям обратиться к правоохранителям по телефонам: 8 (85551) 2-25-41; 8 (85551) 2-51-03.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.