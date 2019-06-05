Шайхутдинов о назначении Хайруллина: «У него есть хорошее видение о том, как и что нужно делать»

(Казань, 5 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Заместитель Премьер-министра РТ Роман Шайхутдинов прокомментировал назначение Айрата Хайруллина министром информатизации и связи РТ. Новый вице-премьер РТ отметил, что «у него есть хорошее видение о том, как и что необходимо делать».

«Учитывая богатейший опыт Айрата Ринатовича, человека, который стоял у истоков Электронного Правительства и цифровизации в республике, у него есть хорошее видение о том, как и что необходимо делать», – сказал Роман Шайхутдинов в перерыве 48-го заседания Госсовета РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Айрат Хайруллин назначен министром информатизации и связи Татарстана. Ранее он занимал должность главы Альметьевского муниципального района, главы города Альметьевска.

Роман Шайхутдинов стал заместителем Премьер-министра Татарстана. В должности вице-премьера он будет курировать проект «Иннополис».

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