(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Житель Кукмора заплатил 130 тысяч рублей алиментов после ареста его автомобиля, сообщила главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова.

«Неплательщик официально не работал, по месту регистрации не появлялся. В процессе розыска приставам удалось выяснить, что в Арском районе находится его личный автомобиль, на который незамедлительно был наложен арест», – рассказала Халимова.

В итоге житель Кукмора полностью выплатил долг. Кроме того, он устроился на работу и предоставил в отдел приставов справку о трудоустройстве.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.