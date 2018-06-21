Галимова: Опыт работы главой района и в сфере ИТ поможет Хайруллину на посту министра связи РТ

(Казань, 5 июня, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Опыт работы в сфере информационных технологий и на посту главы Альметьевского муниципального района поможет Айрату Хайруллину в должности министра информатизации и связи Татарстана. Так корреспонденту «Татар-информ» назначение Хайруллина на новую должность прокомментировала официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«Биография Айрата Ринатовича начинается с периода, когда он работал в этом же министерстве связи рядовым сотрудником. Затем он получил большой опыт работы в Центре информационных технологий РТ — он работал заместителем гендиректора, откуда был приглашен в Кабинет министров, чтобы курировать вопросы инфокоммуникаций. Также огромный опыт работы в районе. Рустам Нургалиевич [Минниханов] всегда обращает на это особое внимание, потому что районная работа — хорошая школа, база, которая позволяет проникнуть в вопросы хозяйственно-экономической деятельности. Рустам Нургалиевич убежден, что такой синтез навыков в инфокоммуникационных технологиях и опыта работы в районе позволит решать задачи, которые на сегодняшний день стоят перед Министерством связи», — сообщила Галимова.

Роман Шайхутдинов занимал пост заместителя Премьер-министра — Министра информатизации и связи РТ с мая 2012 года. Галимова рассказала, что он останется на посту вице-премьера и будет курировать вопросы, связанные с реализацией проекта «Иннополис».

«Тот потенциал, который сформирован в Татарстане в части цифрового образования, востребован на федеральном уровне. Было принято решение, что этой темой нужно заниматься отдельно, сосредоточить на ней внимание Романа Александровича Шайхутдинова в качестве вице-премьера. Его функционал и задачи будут заключаться в том, что он будет координировать работу, связанную с Иннополисом, университетом Иннополис, координировать ее с федеральными органами власти. Непосредственный куратор этого проекта — вице-премьер Акимов, с которым будет работать Роман Александрович, находясь здесь, в Татарстане», — сказали в Казанском Кремле.

12 февраля 2019 года в рамках посещения Иннополиса, где Президент РТ Владимир Путин проводил заседание Президиума Госсовета РФ, ему был презентован социально-экономический потенциал Иннополиса. 21 февраля этого года вышел указ Президента России об имущественном взносе Российской Федерации в автономную некоммерческую организацию высшего образования «Университет Иннополис».

«Таким образом, проект приобрел масштаб общефедеральный, наблюдательный совет возглавил вице-премьер Максим Акимов, в состав вошли министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константин Юрьевич Носков и заместитель министра экономического развития России Илья Эдуардович Торосов», — напомнила Лилия Галимова.

Президент Республики Татарстан ранее выступил с инициативой определить Университет Иннополис как опорный вуз в подготовке кадров для цифровой экономики. Такие масштабы требуют отдельного сосредоточения. Решением Рустама Минниханова эту работу будет вести Роман Шайхутдинов в статусе вице-премьера, его задача будет курировать проект, взаимодействуя с федеральными органами власти, в частности при прямой работе с заместителем председателя Правительства Российской Федерации Максимом Акимовым.

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