(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). В Казани осудили девятерых членов наркокартеля из Татарстана и Башкирии, сообщил помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«В суде было установлено, что в 2016 году члены преступной группы сбывали наркотики на территории Башкирии и Татарстана. При этом организатор наркокартеля, руководил преступной группой и обеспечивал поставки оптовых партий наркотиков в регионы. Его личность установить не удалось», – рассказал Галиев.

Оперативники в процессе обысков изъяли у задержанных более четырех килограммов расфасованных и готовых к сбыту наркотиков.

Подсудимые, семеро из которых являются жителями Казани, еще двое – Уфы, получили от 6 до 14 лет колонии особого, строгого и общего режимов.

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