Театр «Балтийский дом» представил на суд казанской публики спектакль «Макбет» режиссера Персеваля

(Казань, 5 июня, «Татар-информ», Александра Давыдова). Театр-фестиваль «Балтийский дом» из Санкт-Петербурга привез в Казань постановку «Макбет» известного фламандского режиссера Люка Персеваля. Премьера состоялась 4 июня на сцене КАРБДТ им. Качалова в рамках Международного театрального фестиваля «Европа — Россия — Азия».

«Казань — первый российский город (после Санкт-Петербурга, прим. Т-и), где мы играем этот спектакль. За пять лет его существования мы объездили очень много городов, стран в Европе и Азии. Мы были в Китае, Южной Корее, Германии, Латвии, Румынии, Венгрии, Польше», — рассказал исполнитель роли Макбета Юрий Елагин.

Он также отметил, что больше всего постановку оценила западная публика — она, по мнению актера, более открыта к восприятию творчества российских театров. С корейской и китайской публикой у артистов возникали некоторые сложности и недопонимания. В «Балтийском доме» спектакль показывают раз в два месяца. Исполнительница роли леди Макбет Мария Шульга подчеркнула, что спектакль будет интересен не каждому театралу, но в то же время он уже нашел своего зрителя.

«Спектакль не развлекательный. Он для аудитории, которая любит думать, которая приходит в театр не развлекаться: палец показали — посмеялся, и все хорошо. Как Аристотель говорил — это катарсис, чувство очищения. Он для тех, кто приходит именно за катарсисом, за сопереживанием. Через сопереживание у нас происходит духовное очищение», — дополнил Юрий Елагин слова партнерши.

«Макбет» в постановке Люка Персеваля сделан в европейских традициях. «Фламандский минимализм» — так описывают спектакль сами актеры. Из декораций на сцене лишь конструкция из металлических труб и вода, которая символизирует то хмельные напитки, то кровь убиенных главным героем людей. Костюмы также просты и лаконичны — в них преобладают черные и бежевые цвета. Актрисы, играющие ведьм, и вовсе выходят на сцену обнаженными, прикрываясь лишь длинной копной волос.

«Люк Персеваль говорил, что, когда он начинал, у него не было денег, и они [команда режиссера] старались искать минимальные выразительные средства, которые бы доходили [до зрителя]. Даже появилось выражение „фламандский минимализм“. В этом есть определенный кайф, удовольствие — когда ничего не замусорено. Есть только актеры и стенография, которая подчеркивает то, что должно происходить, и больше ничего», — заключил исполнитель главной роли.

Спектакль «Макбет» театра-фестиваля «Балтийский дом» создан при поддержке Министерства культуры РФ и Немецкого культурного центра им. Гете в Санкт-Петербурге. Над постановкой работала команда из Германии, Бельгии, США и России во главе с известным фламандским режиссером Люком Персевалем. Премьера спектакля состоялась в культурной столице России в 2014 году. «Макбет» на сцене КАРБДТ им. Качалова также можно будет увидеть 5 июня.

В рамках Международного фестиваля «Европа — Россия — Азия» в Казани уже выступили актеры драматического театра Ганновера. Они представили спектакль «На западном фронте без перемен» по всемирно известному роману Эриха Марии Ремарка.

С 12 по 19 июня в столице Татарстана покажут свои спектакли артисты московской Студии театрального искусства. Они представят постановки «Три сестры» и «Записные книжки» по произведениям Антона Чехова, а также спектакль «Самоубийца» по пьесе Николая Эрдмана. С 27 по 29 июня на сцене театра им. Качалова выступят актеры Пекинского народного художественного театра со спектаклем «Ли Бай», созданного по произведению Го Цихуна.

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