(Казань, 5 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане запущен региональный проект «Нацпроекты. Фотоконтроль 2019». Об этом сообщила сегодня на совместном заседании фракции «Единая Россия» и депутатской группы «ТНВ» в парламенте РТ заместитель Председателя Госсовета РТ, член фракции «Единая Россия» Татьяна Ларионова.

Решением Президиума Регионального политического совета татарстанского отделения партии «Единая Россия» в марте была создана рабочая группа контроля над реализацией национальных проектов. Ее возглавила заместитель Председателя Госсовета РТ, член фракции «Единая Россия» Татьяна Ларионова.

«1 июня группой запущен новый проект “Нацпроекты. Фотоконтроль 2019”. Его цель – открытый мониторинг, публичный контроль над реализацией национальных проектов в Татарстане. Присланные фотоматериалы еженедельно будут обобщаться и анализироваться. Фотоотчеты в разрезе муниципальных образований будут направляться в профильные министерства и ведомства, исполнительный комитет регионального отделения “Единой России”, а также публиковаться на сайте муниципальных образований», – рассказала Ларионова.

В мае 2018 года Президент России Владимир Путин издал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития». На его основе разработан пакет национальных проектов, утвержденный 24 декабря 2018 года. Речь идет о глобальных инвестициях в развитие регионов по 12 направлениям. В общей сложности за пять лет федеральное Правительство готово вложить в реализацию национальных проектов 25,7 трлн рублей.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.