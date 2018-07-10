Экс-министр информатизации и связи Роман Шайхутдинов стал вице-премьером Татарстана

(Казань, 5 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Роман Шайхутдинов назначен заместителем Премьер-министра Татарстана. Кандидатура бывшего министра информатизации и связи РТ была поддержана единогласно на 48-м заседании Госсовета РТ.

В должности вице-премьера Роман Шайхутдинов будет курировать такой проект, как «Иннополис», рассказал Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Его главная задача в этой должности – проект "Иннополис", который является не только республиканским, но и крупным федеральным. Эта работа требует много усилий и времени, в том числе с федеральными ресурсами, поэтому большую часть времени ему придется находиться в Москве. Вопрос согласован с курирующим вице-премьером РФ Максимом Акимовым, который активно продвигает этот проект в части реализации нацпроекта “Цифровая экономика”. Вопросы по Особой экономической зоне, городу Иннополис и Университету Иннополис – за Романом Шайхутдиновым», – уточнил Президент РТ.

Роман Александрович Шайхутдинов занимал должность заместителя Премьер-министра – министра информатизации и связи РТ с 28 мая 2012 года.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.