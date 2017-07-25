(Казань, 5 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Айрат Хайруллин назначен министром информатизации и связи Татарстана. Об этом сообщил сегодня на 48-м заседании Госсовета РТ Президент республики Рустам Минниханов.

«Подписан указ о назначении Хайруллина Айрата Ринатовича министром информатизации и связи Татарстана. В последнее время он работал в Альметьевске, прошел там хорошую школу, проявил себя замечательным организатором, занимался электронным правительством. Много сделал для Альметьевска и района в целом», – сказал Президент РТ.

Айрат Хайруллин с сентября 2015 года занимал должность главы Альметьевского муниципального района, главы города Альметьевска.

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