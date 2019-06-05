На пожаре в частной бане пожилой житель Казани получил ожоги рук и головы

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Пожилой житель Казани госпитализирован с ожогами после пожара в частной бане, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Вчера вечером в МЧС поступило сообщение о том, что на Олонецкой улице загорелась частная баня. Площадь пожара составила девять квадратных метров», – рассказали в МЧС.

В результате с ожогами рук и головы в больницу доставили 68-летнего местного жителя.

По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при использовании печи.

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