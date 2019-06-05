В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция об акции «Остановись до переезда»

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Завтра, 6 июня, в 15.30 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция, посвященная акции «Остановись до переезда» в рамках Международного дня привлечения внимания к железнодорожным переездам.

В мероприятии примет участие заместитель начальника Горьковской железной дороги по Казанскому территориальному управлению Александр Черемнов.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru

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