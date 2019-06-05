Клип казанской школьницы «Царская мечта» победил в международном конкурсе видеороликов

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Казанская школьница Валерия Синдимирова одержала победу в Международном конкурсе видеороликов «Если бы у вас был один день в городе всемирного наследия…». О победе нашей соотечественницы стало известно на XV Всемирном конгрессе Организаций городов всемирного наследия (ОГВН) в Кракове (Польша), сообщается на сайте мэрии Казани.

17-летняя Валерия учится в лицее №177. Она завоевала первое место среди участников возрастной категории 14 – 17 лет с роликом под названием «Царская мечта». Работу победительницы показали на большом экране для всех участников конгресса, куда также съехались руководители исторических городов и эксперты в области сохранения наследия.

В клипе, длительность которого не превышает пяти минут, Валерия рассказала о наиболее красивых и значимых местах Казани, которые можно посетить за один день. Организаторы конкурса высоко оценили талант казанской школьницы, которая получит не только грамоту, но и ценный приз.



Столицу Татарстана на конкурсе представляла также и студентка КФУ Адиля Шарафиева. Всего на официальном сайте ОГВН размещены 28 роликов-финалистов из Германии, Венгрии, Польши, Индонезии, Азербайджана, США, Австрии, Ирана, Португалии, Шри-Ланки, Кореи, Чехии, Бразилии, Испании и России.

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