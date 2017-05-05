Экодвухмесячник охватил более миллиона татарстанцев

(Казань, 5 июня, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). Санитарно-экологический двухмесячник в РТ в 2019 году охватил более миллиона татарстанцев. Об этом стало известно сегодня на брифинге «Об итогах санитарно-экологического двухмесячника в РТ».

«Жители республики особенно активно присоединились к работе по очистке, благоустройству и озеленению территорий республики. Количество активных неравнодушных граждан растет с каждым годом. В рамках двухмесячника приняли участие более 1 млн 178 тыс. человек», — рассказал министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

В прошлом году в санитарно-экологическом мероприятии поучаствовали 1 млн 168 тыс. жителей республики.

По его словам, с начала двухмесячника в общественную экологическую приемную по многочисленным каналам связи для решения вопросов экологического характера поступило 3,7 тыс. обращений, рассказал министр.

Он также отдельно отметил вовлеченность школьников в вопросы охраны окружающей среды. Так, за пять месяцев текущего года через систему «Народный контроль» и приложение «Школьный эко-патруль» поступило более 3 тыс. обращений. Причем 93,5% — в период двухмесячника.

За время экодвухмесячника в уборке было задействовано 13,5 тыс. единиц техники, на полигоны вывезено более 565 тыс. кубометров отходов. Кроме того, было посажено 1 млн деревьев и кустарников, благоустроены детские площадки, остановочные павильоны и контейнерные площадки, сообщил глава Минэкологии РТ.

Санитарно-экологический двухмесячник по очистке территорий городов и районов республики официально завершился 31 мая. В течение двух месяцев муниципальные образования, природоохранные службы республики, профильные министерства и ведомства, предприятия и организации, а также неравнодушные жители республики проводили работу по наведению санитарно-экологического порядка в Татарстане.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.