(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Казанца задержали за вооруженное ограбление цветочного магазина, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«В минувший понедельник около четырех часов утра в полицию поступило сообщение о том, что в Приволжском районе города неизвестный ворвался в цветочный магазин и, угрожая предметом похожим на нож, забрал из кассы три тысячи рублей», – рассказали в полиции.

По горячим следам полицейские задержали ранее судимого 34-летнего жителя Казани. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Мужчина находится под стражей.

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