В Казани кукольный театр из Казахстана показал спектакль 18+ по знаменитой пьесе Шекспира

(Казань, 5 июня, «Татар-информ») В Казани в рамках театрального фестиваля «Науруз» Государственный театр кукол Управления культуры города Алматы поставил спектакль по знаменитой пьесе Шекспира «Ромео и Джульетта» на сцене театра кукол «Экият».

Возрастное ограничение спектакля 18+ специально обозначили жирным шрифтом на афише. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщила режиссер кукольного спектакля Дина Жумабаева.

Казахский кукольный спектакль «Ромео и Джульетта» представили зрителям во вторник, 4 июня, в Малом зале театра кукол «Экият», причем с большим аншлагом.

«Мы хотели определить возрастные ограничения для спектакля 21+, но потом договорились, что будет 18+. Зрители хорошо приняли спектакль, особенно молодежь», – отметила Дина Жумабаева.

Режиссер спектакля вместе с куклами выпустила на сцену и артистов. Постановка стала неким синтезом кукольного и драматического театра. Художником-постановщиком спектакля выступила Юлия Чернова, балетмейстером – Анна Цой.

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