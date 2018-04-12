В 2019 году экодвухмесячник в РТ выявил на 10% больше нарушений

(Казань, 5 июня, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). Санитарно-экологический двухмесячник в РТ в 2019 году выявил 6,7 тыс. нарушений, что на 10% больше, чем годом ранее. Об этом стало известно сегодня на брифинге в Кабмине РТ «Об итогах санитарно-экологического двухмесячника в Татарстане».

«За короткий срок достигнуты хорошие результаты. Всего во время двухмесячника выявлено 6 тыс. 730 нарушений. Наложены штрафные санкции на общую сумму более 23 млн рублей», — рассказал министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

В 2018 году в рамках экодвухмесячника специалисты обнаружили 6 тыс. 127 нарушений и наложили штрафы на сумму 19,3 млн рублей.

В этом году в ходе надзорных мероприятий выявлено 1,4 тыс. мест несанкционированного размещения отходов, 96,6 % свалок были устранены. Годом ранее экологии нашли почти 1,7 тыс. несанкционированных свалок, отметил министр.

Санитарно-экологический двухмесячник по очистке территорий городов и районов республики официально завершился 31 мая. В течение двух месяцев муниципальные образования, природоохранные службы республики, профильные министерства и ведомства, предприятия и организации, а также неравнодушные жители республики проводили работу по наведению санитарно-экологического порядка.

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