(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). В Тукаевском районе из-за хлопка газа разлетелся садовый домик и пострадали два человека, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Вчера вечером в МЧС поступило сообщение о том, что в садовом товариществе "Турбина" произошел хлопок газовоздушной смеси без горения. На место оперативно прибыли пожарные», – уточнили в МЧС.

В результате хлопка садовый домик и баня были разрушены. 63-летнего мужчину госпитализировали с различными травмами и ожогами конечностей, 60-летняя женщина получила незначительные травмы, медики отпустили ее после осмотра.

Специалисты выясняют, что стало причиной ЧП.

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