Минюст предложил ввести новый вид алиментов

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Родители в разводе дополнительно должны оплачивать жилье ребенку. С таким предложением выступило Министертво юстиции РФ, говорится на федеральном портале нормативно-правовых актов.

Новый вид алиментов коснется родителей, чьи дети проживают отдельно и нуждаются в новом жилье. При этом сначала ребенок должен быть признан нуждающимся в обеспечении жилой площадью или улучшении условий жилья. В этом случае у семьи, в которой ребенок находится, не должно быть пригодной недвижимости или средств, необходимых для ее приобретения, а сам алиментщик должен быть трудоспособным.

Необходимость начислений и их размер ежемесячно будут определяться судом.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.