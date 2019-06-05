Татар-информ

5 июня 2019, 09:24

Общество

Минюст предложил ввести новый вид алиментов

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Общество

Минюст предложил ввести новый вид алиментов

Новый вид алиментов коснется тех родителей, дети которых нуждаются в улучшении жилищных условий.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Родители в разводе дополнительно должны оплачивать жилье ребенку. С таким предложением выступило Министертво юстиции РФ, говорится на федеральном портале нормативно-правовых актов. 

Новый вид алиментов коснется родителей, чьи дети проживают отдельно и нуждаются в новом жилье. При этом сначала ребенок должен быть признан нуждающимся в обеспечении жилой площадью или улучшении условий жилья. В этом случае у семьи, в которой ребенок находится, не должно быть пригодной недвижимости или средств, необходимых для ее приобретения, а сам алиментщик должен быть трудоспособным.

Необходимость начислений и их размер ежемесячно будут определяться судом.

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