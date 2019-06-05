Детское движение идет по стране туром «Будущие Паралимпийские Чемпионы России»

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Первые детские Паралимпийские игры «Будущие Паралимпийские Чемпионы России» состоялись 19 мая в городе Ставрополь. Об этом сообщает Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

«С целью популяризации Паралимпийских и Сурдлимпийских видов спорта на территории Ставропольского края АНО „Лига ФОРБС“ и Детское движение „Будущие Паралимпийские Чемпионы России“ организовали спортивный Фестиваль Детские Паралимпийские игры „Будущие Паралимпийские Чемпионы России“ среди детей с различными формами инвалидности», — говорится в сообщении.

Соревнования прошли в рамках Всероссийского тура детских паралимпийских игр, которые проходят во многих российских регионах.

В мероприятии приняли участие юные спортсмены с поражением опорно — двигательного аппарата, спорта лиц с интеллектуальными нарушениями и спорта глухих.

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