Набережные Челны уже в 2019 году получат свыше 1 млрд рублей на онкодиспансер, бассейн и театр

(Набережные Челны, 5 июня, «Тататр-информ»). Набережные Челны на онкодиспансер, бассейн и театр получат из федерального бюджета свыше 1 млрд рублей, сообщает депутат Госдумы РФ Альфия Когогина.

Софинансирование строительства онкодиспансера, реконструкции здания для драмтеатра и строительства бассейна из федерального бюджета начнется уже в 2019 году.

«Госдума приступила к рассмотрению законопроекта, согласно которому уже в 2019 году в Набережных Челнах начнется реализация трех крупнейших проектов: строительство онкодиспансера, реконструкция здания драмтеатра и возведение бассейна. Объекты получат софинансирование из федерального бюджета как высоковостребованные, приоритетные для развития нашего города объекты», — поясняет парламентарий.

Из федерального бюджета на строительство здания филиала Республиканского диспансера в Набережных Челнах будут выделены 651 млн 200 тысяч рублей, на возведение плавательного бассейна — 159 млн 500 тысяч рублей, субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты культуры составит 328 млн 300 тысяч рублей.

«Средства, необходимые для завершения работ, будем защищать при утверждении бюджета на 2020-2021 годы», — сообщила Когогина.

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