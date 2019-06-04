Татар-информ

5 июня 2019, 23:19

Общество

Ко дню рождения Пушкина в Нижнекамске проведут «читающий» фестиваль

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Общество

Ко дню рождения Пушкина в Нижнекамске проведут «читающий» фестиваль

Фото: e-nkama.ru

Творческие площадки начнут работу с 10 утра в парке чтения и отдыха имени Г. Тукая.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). 6 июня состоится литературный фестиваль «Читающий Нижнекамск», приуроченный ко дню рождения Александра Пушкина, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

Творческие площадки начнут работу с 10 утра в парке чтения и отдыха имени Г. Тукая.

В программу развлечений вошли литературные викторины, книжные выставки, мастер-классы по изготовлению театральных атрибутов (маски, веера, закладки), а также театральные инсценировки, квест-игры и многое другое.

Литературный фестиваль пройдет при участии поэта, переводчика, краеведа, лауреата премии им. Шайхи Маннура Мансура Сафина. На празднике библиотекари наградят читателя года, самую читающую семью, самый читающий класс и детский сад.

Кроме того, подарки получат и сами библиотекари, запланирован приезд представителей компании «Танеко», которые передадут центральной детской библиотеке «Апуш» новые книги детской писательницы Елены Журек.

Газета «Единство» проведет для гостей праздника конкурс, победителям вручат сертификаты на приобретение пластиковых окон и в пейнтбольный клуб.

 

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