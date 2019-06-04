В Менделеевске на Ураза-байрам юные чтецы Корана прочли отрывки из священной книги

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Более 20 юных жителей Менделеевска приняли участие в чтении отрывков священной книги Коран. Конкурс чтецов состоялся в праздник Ураза-байрам, пишут «Менделеевские новости».



Юные чтецы доказали, что знают наизусть суры Корана, придерживаются канонов Ислама, кроме того, в их семьях уделяется большое внимание религиозному воспитанию.





Инициатором мероприятия выступил имам-мухтасиб района Ирек хазрат Нуриев. Он поблагодарил чтецов, вручив всем подарки.



Праздник состоялся на территории центральной мечети города. В Ураза-байрам праздничная проповедь началась в 6 часов утра, гает-намаз – в 7 часов. В 8 часов был накрыт праздничный стол.

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