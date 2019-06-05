В поселке Джалиль Сармановского района закрылась для движения транспорта улица 30 лет Победы

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). В Сармановском районе временно закрылась для движения транспорта улица 30 лет Победы в поселке Джалиль. Дорога закрыта на участке от дома № 4 (кафе «Девон») до дома № 6 (Дворец культуры), сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.



В этот период здесь будут производиться ремонтные работы.



Схема организации объездного движения с установкой необходимых дорожных знаков согласована с УГИБДД по РТ.



«Просим водителей заранее планировать свой маршрут на данном участке дороги», – отмечает источник.



Движение по улице будет закрыто до 1 августа.

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