Татар-информ

5 июня 2019, 02:38

Общество

Велосипедную свадьбу провели молодожены из Набережных Челнов

Общество

Велосипедную свадьбу провели молодожены из Набережных Челнов

Фото: zags.tatarstan.ru

Кортеж пары состоял из любителей-велосипедистов.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Неординарные жители Набережных Челнов – Ирек и Айгуль Тимиргалеевы сыграли необычную свадьбу. На торжественную регистрацию брака они приехали на велосипедах, сообщает Управление ЗАГС по РТ.

Новоиспеченные супруги рассказали, что давно увлекаются велопутешествиями.



Кортеж пары был под стать молодоженам – многочисленные гости прибыли к челнинскому ЗАГСу также на велосипедах.

Несмотря на необычный вид транспорта, невеста и жених остановили свой выбор на традиционных нарядах – Айгуль была в белом платье и с фатой, в ее руках красовался свадебный букет, жених в качестве свадебного наряда выбрал белую рубашку и классические брюки.

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