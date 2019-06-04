Арские школьники с педагогами преодолели экомаршрут к роднику заказника «Ашит»

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Сотрудники природного заказника «Ашит» провели экологическую акцию «Ухожу я в мир природы» с членами клубного формирования «Незримая стража» при МФЦ Дома культуры Арска, сообщает Госкомитет по биоресурсам.



Руководитель Многофункционального центра создала клубное формирование «Незримая стража», которое на протяжении нескольких лет сотрудничает с природным заказником и участвует в экологических акциях «Дни посадки леса», «Чистые леса Татарстана», «Покормите птиц», «Изготовление скворечников», в различных конкурсах, субботниках, также члены клуба ежегодно очищают территорию родника на станции Арск.



В акции приняли участие около сорока человек – работники МФЦ, педагоги и ученики Арской школы № 4.



Специалисты заказника рассказали много интересного о деятельности заказника «Ашит», об особо охраняемых природных территориях республики и Арского района, а также провели викторину. Собравшись в Доме культуры, дети и взрослые вместе с лозунгом и плакатами преодолели экологический маршрут к роднику.





Мероприятие проходило на живописном склоне и превратилось в настоящий праздник, на котором звучали песни, проводились игры с памятными призами от сотрудников заказника. Главная цель – пробудить в каждом человеке желание способствовать охране окружающей среды, беречь и приумножать природные богатства нашей земли, жить в гармонии с природой.

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