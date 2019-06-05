На заседании парламента РТ назначат выборы депутатов Госсовета и рассмотрят инициативы в Госдуму

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). 48-е заседание Государственного Совета Татарстана состоится сегодня в Казани. На нем парламентарии утвердят дату проведения выборов депутатов Госсовета республики шестого созыва, а также рассмотрят законодательные инициативы по внесению в Госдуму трех федеральных законопроектов.

«В этом году истекает срок полномочий Государственного Совета Татарстана пятого созыва. Выборы депутатов парламента республики назначаются Госсоветом РТ. Законодательством установлено, что днем голосования на выборах является второе воскресенье сентября. Решение о назначении выборов должно быть принято не ранее чем за 100 и не позже чем за 90 дней до даты голосования», – рассказала на заседании президиума Госсовета РТ 29 мая секретарь республиканского парламента Лилия Маврина.

Она также сообщила, что подготовлены законодательные инициативы Госсовета РТ по внесению в Госдуму трех федеральных законопроектов. Они связаны с изменениями в законах «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», «Об организации дорожного движения в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», «Об охране окружающей среды».

В повестку дня заседания парламента включено 28 вопросов. Среди них – 13 республиканских законопроектов, три из которых подготовлены ко второму чтению, остальные – к первому.

Во втором чтении парламентарии обсудят законопроекты, которыми вносятся изменения в следующие Законы РТ: «Об административно-территориальном устройстве РТ», «О Счетной палате РТ», «Об Уполномоченном по правам ребенка в РТ».

В первом чтении будут рассмотрены законопроекты, касающиеся изменений в таких законах, как «О налоге на имущество организаций», «О приватизации государственного имущества РТ», «О ветеринарном деле в РТ», «О свободе совести и о религиозных объединениях», «О реализации прав граждан на предоставление им жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования», а также проект закона «О библиотеках и библиотечном деле».

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