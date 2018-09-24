Динара Прокопьева

5 июня 2019, 07:50

Официальная хроника

Минниханов примет участие в заключительной сессии Госсовета РТ V созыва

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Официальная хроника

Минниханов примет участие в заключительной сессии Госсовета РТ V созыва

Фото: архив/Рамиль Гали

На сессии при участии Президента Татарстана будет назначена дата выборов в Госсовет республики.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Сегодня Президент РТ Рустам Минниханов станет участником заключительной сессии Государственного Совета республики V созыва. Об этом рассказала официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«Рустам Нургалиевич будет принимать участие в сессии Госсовета РТ. Это заключительная сессия этого созыва, будет назначена дата выборов в Государственный совет. Ожидается обсуждение ряда актуальных законопроектов», — сказала она.

После этого Президент РТ посетит Культурный центр им. А. С. Пушкина накануне дня рождения поэта, который в Казани отметят 6 июня. 

Затем Рустам Минниханов отправится в Санкт-Петербург для участия в Петербургском международном экономическом форуме. На саммите ожидается очень насыщенная программа, подписание соглашений с рядом регионов России, а также встречи с руководителями компаний.

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