На гидромелиорацию земель в Татарстане направят более 185 млн рублей

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). На развитие гидромелиорации в Татарстане в 2019 — 2021 годах планируется выделить более 185 млн рублей, из них из бюджета РФ — 150 млн рублей, из бюджета РТ — 35 млн рублей.

В этом году ожидается ввод в эксплуатацию 500 гектаров мелиорируемых земель, в 2020-м и 2021-м — по 1 тыс. гектаров.

В рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» по направлению «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» запланировано развитие гидромелиорации — улучшение плодородия почвы путем осушения и орошения.

Цель нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» — увеличить объемы экспорта несырьевой продукции татарстанских товаропроизводителей за счет совершенствования системы развития экспорта, расширения рынков сбыта республиканской продукции и повышения вовлечения производителей в экспортную деятельность.

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