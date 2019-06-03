Нижнекамцы послушали сердце нерожденного ребенка и потрогали 12-недельного эмбриона

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Услышать сердцебиение малыша в утробе матери смогли участники акции «Два сердца», организованной специалистами Детской городской больницы с перинатальным центром города Нижнекамска, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Мероприятие состоялось при участии координатора по Приволжскому федеральному округу общероссийской общественной организации «За жизнь» Сергея Солонщикова.



Специалисты Молодежной клиники и психологи Детской городской больницы рассказали о том, как важно защитить жизнь, которая только зарождается.



Будущая мама может еще не знать о своем положении, а сердце ее сына или дочери уже бьется. Оно формируется на четвертой неделе беременности. Участники акции услышали реальное биение маленького сердечка. На мероприятие были приглашены будущие мамы, которые согласились с помощью специального датчика дать послушать сердцебиение своего малыша.





Молодым людям напомнили, что необходимо нести ответственность за свои поступки, готовиться к материнству и отцовству, объяснили, что влияет на здоровье будущего ребенка и что такое осознанное родительство.

Ребята смогли увидеть и потрогать модель 12-недельного эмбриона. Маленькая куколка сделана в натуральную величину и умещается на ладони, но это уже не просто набор клеток, а сформированный человек.

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