Нижнекамские волонтеры организовали акцию поддержки ветеранам войны

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). В Нижнекамске продолжается акция «Красная гвоздика». С 3 июня приобрести символичный значок можно будет у волонтеров Победы в парках города, на майдане во время проведения Сабантуя, а также в отделении МФЦ. Цена – 50 рублей, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

Все собранные средства направят на оказание адресной помощи, закупку лекарств, медицинское обслуживание, высокотехнологичные хирургические операции, протезирование для ветеранов Великой Отечественной Войны и ветеранам боевых действий.

Значок «Красная гвоздика» является всенародным символом памяти о павших героях и благодарности ветеранам боевых действий, которые сражались за наше Отечество.





Значки также можно приобрести в парках «Семья», «Солнечная поляна», а также в парке Тукая.

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