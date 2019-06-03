Татар-информ

5 июня 2019, 03:32

Общество

Нижнекамские волонтеры организовали акцию поддержки ветеранам войны

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Общество

Нижнекамские волонтеры организовали акцию поддержки ветеранам войны

Фото: e-nkama.ru

Все собранные средства направят на оказание адресной помощи, закупку лекарств, медицинское обслуживание, хирургические операции для ветеранов ВОВ.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). В Нижнекамске продолжается акция «Красная гвоздика». С 3 июня приобрести символичный значок можно будет у волонтеров Победы в парках города, на майдане во время проведения Сабантуя, а также в отделении МФЦ. Цена – 50 рублей, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

Все собранные средства направят на оказание адресной помощи, закупку лекарств, медицинское обслуживание, высокотехнологичные хирургические операции, протезирование для ветеранов Великой Отечественной Войны и ветеранам боевых действий.

Значок «Красная гвоздика» является всенародным символом памяти о павших героях и благодарности ветеранам боевых действий, которые сражались за наше Отечество.



Значки также можно приобрести в парках «Семья», «Солнечная поляна», а также в парке Тукая.

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