Сабантуй в Камских Полянах соберет звезд татарской эстрады и мотогонщиков

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). В поселке городского типа Камские Поляны готовятся к национальному празднику Сабантуй, который состоится 8 июня. На майдане возводятся концертные площадки, зрительские трибуны, устанавливаются спортивные и прочие состязательные снаряды. Преображаются и улицы Камских Полян, где усилиями служб жилищно-коммунальных хозяйств наводится порядок, сообщает пресс-служба администрации Камских Полян.

За развлекательную часть отвечают творческие коллективы, с которыми занимаются образовательные, досуговые и спортивные учреждения – на данный момент они ведут подготовку праздничной программы.

Планируется, что на главной концертной площадке выступят звезды татарской эстрады Рустем Асаев и Айгуль Рахимова, ансамбль народного танца «Сайяр», артисты художественной самодеятельности.

На центральной площадке майдана после торжественного пролога начнутся состязания по национальной борьбе, в которых определится абсолютный победитель – батыр, а также разнообразные игры и конкурсы. На специально оборудованной трассе пройдут ставшие уже традиционными мотогонки. Будут работать детская и молодежная развлекательные площадки. В этот же день состоится награждение тружеников полей.

Праздник будет проходить на майдане в районе реки Вязовка, начало в 14.00.

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