Татар-информ

5 июня 2019, 09:45

Общество

В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о проведении Сабантуя на реке Ик

Общество

В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о проведении Сабантуя на реке Ик

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Сегодня, 5 июня, в 13.00 в пресс-холле  ИА «Татар-информ» на 12-м этаже состоится пресс-конференция на татарском языке, посвященная проведению всероссийской научно-практической конференции и Сабантуя на реке Ик.

В мероприятии примут участие профессор, ученый-историк, археолог и востоковед, начальник Комитета по работе с татарскими краеведами Исполкома ВКТ Альберт Бурханов, заместитель руководителя Исполкома Актанышского муниципального района по социальным вопросам Лейсан Нурлыева, исполнительный директор Всемирной ассоциации содействия татарским предпринимателями при ВКТ Фарит Уразаев.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru
 

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