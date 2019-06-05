В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция на тему «Кино в Старо-татарской слободе»

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Сегодня, 5 июня, в 11.00 в пресс-холле в ИА «Татар-информ» на 12-м этаже состоится пресс-конференция на тему «Кино в Старо-татарской слободе».

В мероприятии примут участие префект территории «Старый город» директор МБУ «Историческая среда» Марат Усманов, директор МБУ «Историческая среда» Марат Корнилов, директор ГБУК РТ «Татаркино» Миляуша Айтуганова.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru

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